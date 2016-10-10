Как предсказывают погоду и природные катаклизмы

Мы все время ругаемся на синоптиков: прогнозируют одно, а за окном – совсем другое. Но так ли легко предсказывать погоду и другие природные явления, и должны ли все прогнозы сбываться на 100%?



Погода



Сделать абсолютно верный прогноз погоды, несмотря на технологический прогресс, синоптикам удается не часто. Что уж говорить о предсказании таких явлений, как цунами или торнадо. В процессе прогнозирования участвуют сразу множество стран, поскольку ни одна национальная метеослужба не способна сделать это в одиночку.



Существует три мировых метеоцентра – в Москве, Мельбурне и Вашингтоне. Сюда стекается информация с метеостанций, которых по всему миру великое множество. Метеостанции представляют собой площадки, расположенные вдалеке от высотных зданий, где ничто не мешает движению воздуха, не влияет на его температуру и состав.



На площадках находятся термометры для измерения температуры воздуха, помещенные в белые будки с отверстиями, чтобы они не нагревались на солнце и в то же время измеряли температуру на улице, а не внутри контейнера. Также здесь есть приборы для измерения влажности, уровня осадков, температуры почвы и т.д. Осадки, например, собираются в металлический «цветок», лепестки которого не дают попасть в емкость лишней влаге, которую может принести ветер.



Кроме метеостанций информацию о погоде получают благодаря специальным шарам-зондам и космическим спутникам. А некоторые ее характеристики, такие как облачность, вообще измеряют «на глаз». Если ясно, облачность - 0 баллов, если небо затянуто тучами, значит - 10 баллов.



После получения данных с метеостанций в метеоцентрах составляют карту, на которой отмечают расположение циклонов и антициклонов. И далее прогнозируют их движение, а также колебания температуры, влажности и т.д. Срок, на который можно дать точный прогноз, – не более трех дней. Его точность может достигать 98%. На более длительный период прогноз будет приблизительным, и его составят уже лишь по статистике прошлых лет.

продолжение материала на портале "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.РУ" 05.10.16