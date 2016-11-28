Башкирских чиновников наказали за то, что дети ходили в школу с топорами

В начале ноября “АН-онлайн” сообщали, что прокуратура Башкирии проводит проверку сообщений о том, что дети, проживающие в одном из отдаленных горных районов, вынуждены ходить в школу через лес и носить с собой топоры для защиты от диких животных.

В ходе проведенной проверки было установлено, что органами местного самоуправления не были организованы ни строительство дороги, ни подвоз детей в учебное заведение, находящееся на расстоянии около десяти километров от их деревни. Сегодня стало известно о том, что несколько районных чиновников были признаны виновными в нарушении прав несовершеннолетних и привлечены к дисциплинарной ответственности, а некоторым из них объявлен строгий выговор.

Читайте также:

См. все новости дня