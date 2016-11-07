Прокуратура Башкирии выясняет, почему дети ходят в школу с топорами

Прокуратура Башкирии проводит проверку появившегося в социальных сетях сообщения о том, что дети Бурзянского района Башкирии вынуждены ходить в школу через лес и носить с собой топоры для защиты.

Поводом для начала проверки стало видео, размещенное местным жителем, на котором группа детей идет через лес, держа в руках топоры. В комментарии к записи поясняется, что таким образом дети обороняются от диких животных, которые водятся в здешних лесах.

По предварительным данным, такая ситуация возникла в связи с закрытием в деревне Верхний Нугуш (Ямаш) средних и старших классов. В результате все пятеро учеников были переведены в школу, расположенную в другой деревне. При этом расстояние между населенными пунктами около десяти километров.

В ходе проверки предстоит установить законность перевода детей в соседнюю школу, а также оценить действия должностных лиц по обеспечению безопасности школьников.