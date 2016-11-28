Глава РАН отказался трудоустраивать уволенных Путиным чиновников-академиков

Глава Российской академии наук (РАН) Владимир Фортов отказался трудоустраивать высокопоставленных чиновников, которых президент РФ Владимир Путин немногим ранее освободил от занимаемых постов.

Напомним, не так давно президент выразил свое возмущение по поводу совмещения некоторыми чиновниками, занимающими высокие посты, выполнения своих административных обязанностей с научной деятельностью в РАН. Немногим позже четверо из них были уволены. Как подтвердил представитель президента Дмитрий Песков, увольнение госслужащих было связано с членством в РАН.

Однако Фортов заявил, что дальнейшее трудоустройство этих чиновников - вопрос, который они будут решать без его помощи и о котором ему ничего не известно.

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