Путин выразил недовольство по поводу участия чиновников в выборах в РАН

Российский лидер Владимир Путин напомнил представителям власти, что год назад настоятельно рекомендовал им воздержаться от участия в выборах в Российскую Академию Наук (РАН).

Путин отметил, что люди, занимающие должности в органах государственной власти, заниматься научными исследованиями могут только в свободное время. При этом при ответственном подходе к должностным обязанностям свободного времени у чиновников практически не остается. В связи с этим президент задался вопросом, могут ли они без ущерба для основной работы совмещать деятельность в РАН и органах управления?

Путин заявил, что, судя по всему, будет вынужден освободить чиновников от занимаемых ими постов, поскольку научная деятельность для них важнее их рутинных административных обязанностей.