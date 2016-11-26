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Стало известно имя самой красивой стюардессы России (ФОТО)

26 ноября 2016, 09:28 [ «АН-онлайн» ]

Стало известно имя самой красивой стюардессы России (ФОТО)
topstewardess.com/?p=4992

Анна Гурина из Красноярска стала королевой российских стюардесс. Девушке 26 лет, она работает на авиаперевозчика Nordstar. Финал конкурса «ТОП самых красивых стюардесс России» прошел в ДК МАИ в Москве.

В номинации «Гражданская авиация» первое место взяла 26-летняя Анна Гурина из Красноярска, передает «Лента.ру».

Самым красивым бортпроводником бизнес-авиации признана Инга Кавун (г. Волгоград), а второе место – у Алены Смородиной (компания «Аэрофлот»). Третье место досталось Юлии Ямаловой, что работает на Ural Airlines.

Зрители конкурса своим кумиром признали бортпроводницу Юлию Осипову, которая трудится на линиях авиаперевозчика «Якутия». Всего в финале конкурса участвовало 28 бортпроводниц со всей России.

В 2015 году корона российской стюардессы досталась Алесе Кузиной из компании S7.

 

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