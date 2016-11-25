Янукович: срыв судебного заседания вызван страхом перед раскрытием преступлений на Майдане

Как недавно стало известно, запланированный на сегодняшнее число допрос бывшего украинского лидера Виктора Януковича был перенесен на три дня. Этот факт вызвал возмущение экс-президента.

Как заявил Янукович в своем интервью журналистам в Ростове-на-Дону, действия украинских националистов из запрещенной в РФ организации “Правый сектор”, которые сорвали заседание суда, продиктованы страхом. Это, по мнению Януковича, страх перед раскрытием преступлений, совершенных на Майдане зимой 2013-2014 годов. Бывший президент подчеркнул, что срыв заседания из-за невозможности доставить обвиняемых в связи с блокировкой СИЗО боевиками - еще одно подтверждение тому, что действия националистов выходят за рамки украинских законов, но при этом одобряются властями страны.

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