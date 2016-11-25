Допрос Януковича по делу о жертвах на Майдане не состоялся

Немногим ранее сегодня “АН-онлайн” писали, что киевский суд планирует допросить бывшего украинского президента Виктора Януковича по делу о многочисленных человеческих жертвах на Майдане.

Как сообщает телеканал “112 Украина”, судом было принято решение отложить допрос и назначить для проведения судебного заседания другую дату. По словам председательствующего судьи, допрос перенесен на 28 ноября и состоится в 14:00 по московскому времени.

Также стало известно, что судья объявлял перерыв в заседании, поскольку бывших бойцов спецподразделения “Беркут”, обвиняемых в расстрелах, не смогли доставить в суд. Причиной этому стало то, что СИЗО, в котором они содержатся, заблокировали боевики запрещенной в РФ организации “Правый сектор”.

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