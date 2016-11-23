Ведущая “Ревизорро” устроила скандал в элитном столичном ресторане

Очередной скандал разразился на съемках программы “Ревизорро”. На этот раз местом действия стал элитный столичный ресторан “Веранда 32.05”, кухню которого попытались проверить Елена Летучая и ее съемочная группа.

Как сообщил представитель заведения, вся съемочная бригада была в верхней одежде, поэтому вход на кухню им перекрыла охрана ресторана. Отмечается, что разрешения на съемку у Елены Летучей не было, хотя, по заявлению администрации, такие вещи должны обязательно согласовываться, поскольку речь идет о безопасности и комфорте посетителей заведения. Кроме того, представитель подчеркнул, что кухонные помещения - это зона повышенной опасности, где много горячих приборов, поэтому их посещение сопряжено с риском и большой ответственностью.