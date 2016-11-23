В Псковской области жителям разрешили торговать самогоном

Жители Псковской области могут больше не опасаться возможной ответственности за изготовление и торговлю самогоном. Депутаты местного Собрания приняли поправки к закону, которые отменяют штрафы за реализацию спиртосодержащей продукции домашнего изготовления.

Ранее за изготовление в домашних условиях алкогольных напитков на местных жителей накладывали штраф в четыре тысячи рублей, а за ее продажу был предусмотрен штраф в пять тысяч рублей. В соответствии с поправками, которые внес губернатор области, одна из статей регионального закона была признана утратившей силу, а предусмотренное ею наказание за изготовление и реализацию самогона было отменено.

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