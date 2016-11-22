Уникальная находка в центре столицы: обнаружен клад, датированный 1812 годом

Уникальный тайник обнаружили в столице. Он был сделан на Софийской набережной. По некоторым данным, его содержимое могло храниться аж со времен войны, которая была в 1812 году.

В тайнике нашли товарные пломбы, сделанные из свинца. Их количество насчитывает около двухсот штук. А весят они 2 килограмма. На данный момент эксперты изучают удивительную находку. Однако, произведя первоначальный осмотр, они уже предположили, что данный свинец могли использовать для изготовления пуль, сообщает 1tv.ru.

Кстати, на одной из сторон пломб красуется герб Российской империи. На обратной – набор значков и надписей.