Ученые: на Марсе могут быть вода и жизнь

Российские ученые предположили, что на Марсе может быть вода, в которой есть жизнь. Только она находится не на поверхности, а в недрах планеты под толщей льда.

Вопрос наличия воды на Марсе волновал ученых давно. Причем, не только в России, но и во всем мире. На поверхности планеты воды нет из-за сильного испарения. Зато, по предположению ученых, не исключено, что живительные оазисы могут находиться в грунте. Вполне вероятно, что они достигают до десяти метров в глубину, сообщает kp.ru.

В таких резервуарах, по мнению ученых, может быть жизнь. Например, есть бактерии или водоросли. Именно они могут выделять в атмосферу метан, который находит специальное оборудование.