Российских военных заманили в Украину дипломами

Стало известно, как российские военнослужащие по контракту Максим Одинцов и Александр Баранов оказались на территории Украины. По сообщению источника РИА Новости в силовых структурах, их не выкрадывали.

Оказалось, что молодым людям, ранее служившим в Вооруженных силах Украины в Крыму, пообещали продать дипломы украинских вузов. После пересечения границы на пропускном пункте «Джанкой» обоих повязали сотрудники СБУ и вывезли в Николаевскую область. Позже им предъявили обвинения в дезертирстве и предательстве. Вчера о задержании граждан России Одинцова и Баранова стало известно, в Кремле заявили, что делают всё необходимое для их освобождения.

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