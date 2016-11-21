Милонов прокомментировал каминг-аут Роналду

Неожиданное признание Криштиану Роналду в том, что он гей, вызвало бурные обсуждения среди поклонников футбола. Высказывалось даже мнение, что каминг-аут - не более, чем пиар-акция.

Примерно такого же мнения придерживается и депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, когда в карьере намечается значительный спад, в ход идут “различные девиации”, которые выставляются напоказ. Милонов посетовал, что Роналду, который является кумиром многих детей, не нашел иного выхода, кроме как заявить о своей нетрадиционной ориентации. Тем не менее, ни самого футболиста, ни его поклонников нельзя обвинять в пропаганде гомосексуализма, считает депутат.

Читайте также:

Роналду назвал себя богатым гомосексуалистом



См. все новости дня