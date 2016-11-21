Роналду назвал себя богатым гомосексуалистом

Один из самых выдающихся футболистов современности Криштиану Роналду признался в своей нестандартной сексуальной ориентации. Произошло это во время матча между «Реалом», за который выступает португалец, и «Атлетико». Обе команды представляют столицу Испании Мадрид.

В ходе матча у Роналду произошел конфликт с полузащитником «Атлетико» Коке. Тот назвал Роналду геем. Португальца это не смутило. Он заявил, что является геем, у которого полно денег, а вот Коке – ублюдок.

Слухи о том, что неоднократный обладатель «Золотого мяча», предпочитает мужчин ходят уже продолжительное время. В конце прошлого года стало известно о том, что Роналду периодически навещает своего друга Бадра Хари. К Хари, который проживает в Марокко, футболист летает на собственном самолете.

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