Российский Минздрав предложил за покушение на врача сажать в тюрьму пожизненно

За покушение на жизнь медработника при исполнении предлагается сажать в тюрьму на срок до 20 лет. Инициатор закона - российское Министерство здравоохранения. Инициатива находится на стадии обсуждения.

Ведомство предлагает ввести уголовную ответственность за посягательство на жизнь и здоровье медработника, который находится при исполнении. В качестве наказания предлагается ввести сроки тюремного заключения от 12 до 20 лет. Если при нападении врач получил ранение, то виновный в этом может быть приговорен к 10 годам тюрьмы, если законодательную инициативу утвердят и одобрят в Госдуме.

Если нападение на медработника опасности здоровью не влекло, то за такую провинность Минздрав рекомендует наказывать принудительными работами.

Инициатива Минздрава пока находится на стадии обсуждения, но в случае одобрения может вступить в силу как закон с 1 начала лета 2018 года.

Надо сказать, что насилие в отношении медработников – не редкость в новостных лентах СМИ. Врачи действительно нередко вынуждены работать с «проблемной» клиентурой (алкогольное или наркотическое опьянение).

УК России не предусматривает ответственности за покушение на медработника при исполнении, - есть статья за покушение на убийство или за убийство с наказанием до 15 лет тюрьмы.