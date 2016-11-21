Объявлены лауреаты Премии ТелеКритиков и Телегидов ТКТ 2016
21 ноября 2016, 15:42 [ «АН-онлайн» ]
В категории «Критики» победили:
Общественно-политический канал – ОТР.
Общественно-политическая программа – «Собчак» («Дождь»).
Развлекательная программа – «Орел и решка» (телеканал «Пятница!»).
Ведущий/ведущая общественно-политической программы - Ксения Собчак («Дождь»).
Ведущий/ведущая развлекательной программы - ведущие «Орел и решка» (телеканал «Пятница!»).
Драматический сериал – «Винил» (Первый канал).
Комедийный сериал – «Теория большого взрыва» (Paramount Comedy).
Спортивный канал или программа – «Матч ТВ» (Чемпионат Европы по футболу).
Тематический канал – «Матч ТВ».
Генеральный директор/ продюсер канала - Наталья Синдеева («Дождь»).
Событие года – «Новый год на Первом» (Первый канал).
Персона года - Алексей Земский (НТВ).
В категории “Зрители» победили:
Общественно-политический канал - Первый канал.
Тематический канал – «Матч ТВ».
Информационный канал – «Россия 24».
Развлекательный канал – СТС.
Канал кино и сериалов – «Кинохит».
Музыкальный канал – «Муз-ТВ».
Познавательный канал – Animal Planet.
Детский канал – «Карусель».
В категории «Рекламисты» победил:
Лучший коммерческий директор/директор по рекламе и спонсорству» - заместитель генерального директора по коммерческой деятельности «СТС Медиа» Алексей Толстоган.
Учредитель Национальной Премии Телекритиков и Телегидов ТКТ - журнал ТКТ (профессиональное издание о телевидении, телевизионных технологиях, издается с 1957 года).
Премия вручается в трех категориях “Критики”, “Зрители”, “Рекламисты” за достижения в области развития телевидения.
У премии открытая архитектура. Любой представитель медиа-отрасли, зарегистрировавшись на сайте Премии, может номинировать своего кандидата в категории “Критики”.
В категории “Зрители” голосование происходит без регистрации.
В категории “Рекламисты” голосование возможно только по приглашению Оргкомитета Премии.
Руководитель Экспертного Совета Премии - редактор журнала “Телескоп” Евгений Кузин. Заместитель руководителя - обозреватель “Независимой газеты” - Вера Петухова.
Председатель Наблюдательного Совета Премии - технический директор Vi Антон Петухов.
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