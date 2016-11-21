Банки стали взыскивать долги с россиян без суда

Законопроект, который значительно упрощает банкам процедуру взыскания долгов, был принят Госдумой еще летом текущего года. Депутаты объяснили это тем, что хотят разгрузить суды.

Теперь по упрощенной схеме взыскания долгов с физических лиц банки могут не обращаться в суд, а идти сразу к судебным приставам. Достаточно будет получить лишь исполнительную надпись нотариуса на кредитном договоре, сообщает rbc.ru.



Некоторые крупные банки уже начали пользоваться данной возможностью в своей практике. Соответствующую строчку, извещающую о новом порядке взыскания долгов, они прописывают в договоре. Другие банки только планируют вводить новшество в практику.

А вот заемщикам закон принесет немало проблем. Теперь у них не будет возможности бороться за свои права. Беспокоятся и коллекторы. Такими темпами они могут остаться без работы.