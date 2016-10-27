Сбербанк рассказал, как житель Орла умудрился накопить долг с 1900 года

АН уже писали о запутанной истории, в которую попал житель Орла. Мужчина спокойно пользовался картой Сбербанка до тех пор, пока ему не пришло сообщение о том, что за ним числится долг – почти 42 млн. рублей. Ошарашенный такой суммой, он обратился в банк. Но там его ожидало еще большее удивление. Оказалось, что долг датирован аж 1900 годом.

По словам мужчины, банк не объяснил ему, как такое могло произойти, и не предоставил никаких доказательных документов. Жителю Орла ничего не оставалось, как обратиться в правоохранительные органы, сообщает ren.tv.

Позднее представители Сбербанка все же пояснили, как так вышло, что долг тянется с 1900 года. По их словам, эта дата является самой ранней, с которой можно назначить арест в системе. Также банк пояснил, что списание средств и признание клиента банкротом произошло по решению арбитражного суда.