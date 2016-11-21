Ученые: салат из пластиковых упаковок может быть опасен для здоровья

Ученые предостерегают: листья салата или шпината, упакованные в пластиковую тару, могут быть опасны для здоровья людей. Все дело здесь в бактериях сальмонеллы.

Опасные микроорганизмы могут попасть на листья во время их выращивания, а также от насекомых и птиц. Также бактерии могут быть занесены через воду. В итоге, если на листьях есть повреждения, то бактерии могут проникнуть в сосудистую систему растений, где их уже не истребить. Также они способствуют образованию на листьях пленки с микробами, которую очень трудно смыть, сообщает lenta.ru.

При этом ученые обнаружили, что уже через пять дней хранения упакованного салата в холодильнике на его листьях может образовываться до ста тысяч бактерий сальмонеллы.