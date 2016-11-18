Российские звезды поздравили Собчак с рождением сына

«АН-онлайн» уже сообщали о том, что в семье Собчак и Виторгана произошло важное событие. Родился их сын. Молодые родители сразу же поделились этой радостной новостью в соцсетях.

При этом сообщение моментально стало одним из самых популярные среди пользователей Сети. За несколько часов оно набрало тысячи «лайков» и комментариев. Еще бы! Ведь поклонники «звезды» с таким нетерпением ждали, когда же малыш появится на свет, сообщает rg.ru.

Поспешили поздравить молодых родителей и их коллеги по сцене. Одним из первых был Филипп Киркоров. Он сообщил, что ему сложно поверить в случившееся. Ведь Собчак всегда считалась шабутной девчонкой, а тут вдруг стала мамой.

Свои поздравления также разместили подруги Собчак и Яна Рудковская.