В Саратове состоялась пресс-конференция начальника Приволжской железной дороги Сергея Альмеева, в ходе которой были подведены итоги работы магистрали за 10 месяцев.

Сергей Альмеев рассказал о готовности работы магистрали в зимний период, реализации инфраструктурных проектов, в том числе связанных с подготовкой к Чемпионату Мира по футболу в 2018 году, работе с грузоотправителями, реконструкции вокзальной инфраструктуры и пассажирском комплекса в целом.

В рамках подготовки к ЧМ-2018 в Волгоградском регионе Приволжской магистрали планируется построить железнодорожную ветку Гумрак – Международный Аэропорт протяженностью 1 200 метров.

По словам Сергея Альмеева, уже в мае 2017 года планируется приступить к укладке пути на данном направлении.

Также намечены работы по удлинению и модернизации пассажирских платформ, реконструкция объектов железнодорожного вокзала Волгограда, в частности, вынос досмотровой зоны, устройство мобильной навигации, модернизация пассажирского тоннеля, а также реставрация вокзального интерьера. Инвестиции в развитие пассажирского комплекса составят более 1 млрд рублей.

Сергей Альмеев отметил, что Приволжская железная дорога развивает инфраструктуру, совершенствует технологии и качество обслуживания клиентов.

Так, железнодорожники проводят работу по восстановлению подъездных путей к элеваторам, что способствовало увеличению объемов транспортировки зерновых культур по железной дороге.

– Нам удалось в октябре и начале ноября этого года перевезти зерновых культур в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Если в прошлом году мы возили 2 300 тонн в среднем в сутки, то сейчас – 5 800 тонн. Это еще не предел, - отметил начальник Приволжской железной дороги.

По словам Сергея Альмеева, магистраль полностью готова к работе в зимних условиях. На дороге будет задействовано 7 электровозов, оборудованных устройствами для очистки контактной сети, 25 машин для отбивки гололеда, 43 автомотрисы для организации работы по борьбе с обледенением, 44 единицы специализированного подвижного состава для уборки снега, 14 снегоочистительных машин, 9 пневмоочистительных машин, 2 самоходных снегоуборочных поезда, а также 18 снегоуборочных машин.