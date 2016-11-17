ФАС нагрянула в офис компании Lenovo

Нагрянули с проверкой в московский офис известной фирмы бытовой электроники Lenovo сотрудники Антимонопольной службы России. Как утверждают в структуре, эта обычная плановая проверка вызвала сопротивление.

Как сообщил представитель российского офиса компании Марат Ракаев, нет никаких допросов и задержаний, ФАС просто проводит стандартную процедуру проверки заявления от автора, имя которого не разглашается. В интересах большого антикартельного расследования о поставках компьютерной техники для государственных нужд.

Lenovo - быстро развивающаяся компания бытовой электроники, зарегистрированная в Сингапуре. ФАС подозревает её в участии в монопольном сговоре с другими корпорациями.

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