ФАС не отстанет от Газпрома

В пресс-релизе Газпрома от 18 октября сообщается, что его дочернее предприятие отменило аукцион по закупке стальных труб большого диаметра. Организатор аукциона сам отказался от проведения торгов.

Торги по указанным материалам были назначены на октябрь, но планировались с начала года. И именно тогда их начала пристально изучать антимонопольная служба. Как заявил глава Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС) Игорь Артемьев, его ведомство «не отстанет» от «Газпрома» из-за этих труб!

В ФАС считают, что требования аукциона является избыточными, что в свою очередь может повлечь ограничение конкуренции. Служба судилась с компанией "Газпром комплектация", от лица которой был выставлен аукцион. ФАС настаивал на внесении изменений в требования к участникам аукциона. В итоге рассмотрения жалобы, суд встал на сторону «Газпрома». Тем не менее, аукцион был отменен его заявителем. Дальнейшая судьба поставки на текущий момент неизвестна.

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