Рогозин в связи с делом Улюкаева напомнил о равенстве всех перед законом

Громкое задержание бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева прокомментировал журналистам заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.

В связи с делом Улюкаева вице-премьер напомнил о принципе равенства всех граждан страны перед законом. По словам Рогозина, даже сидящий высоко «большой толстый дядька» не должен чувствовать себя в безопасности, если совершает преступление. Чиновник оговорился, что виновность его бывшего коллеги по правительству определит суд.

Ранее в среду об аресте Алексея Улюкаева высказался премьер-министр Дмитрий Медведев. Также сегодня «АН-онлайн» сообщали, что на Улюкаева, подозреваемого в получении взятки в размере 2 млн долларов, надели электронный браслет.