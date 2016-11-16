«Ростелеком» начинает предоставление услуг мобильной связи

Таким образом, компания предлагает комплексное решение всех коммуникационных задач как внутри дома или офиса, так и за их пределами. «Ростелеком» может стать единым поставщиком услуг связи для семьи или бизнеса, предлагая услуги стационарной телефонии, высокоскоростного доступа в интернет, телевидения, мобильной связи1 и различные дополнительные сервисы. Возможность подключить услуги мобильной связи от «Ростелекома» получили абоненты компании в 65 регионах России.

«Запуская услуги мобильной связи под брендом «Ростелеком», мы предлагаем нашим абонентам взять привычные услуги связи и контент с собой: теперь они доступны даже вне дома или офиса. Например, на смартфоне можно смотреть тот же набор телеканалов, что и дома. Впервые наша компания объединит в одну сеть стационарные и мобильные телефоны, а внутрисетевые звонки всегда самые выгодные. В дальнейшем мы планируем развивать семейные тарифы, например, представить единый пакет на услуги домашнего и мобильного интернета», – отметил старший вице-президент по развитию и управлению бизнесом ПАО «Ростелеком» Владимир Кириенко.

«Ростелеком» последовательно будет развивать полноценные пакетные предложения 4Play - четыре услуги от одного оператора. В 2017 году планируется реализовать единый счет для фиксированных и мобильных услуг. Особое внимание будет уделяться развитию семейных тарифных предложений, например, появится общий пакет интернета на несколько мобильных устройств и предложения, объединяющие домашний и мобильный интернет. Также начнется продажа абонентского оборудования в пакете услуг, предложение смартфонов и планшетов в рассрочку. На продаваемые устройства будут предустанавливаться мобильные приложения «Ростелекома»: «Интерактивное ТВ», «Госуслуги», «Мой Ростелеком».

В настоящее время для первых абонентов мобильной связи «Ростелекома» действуют специальные предложения. При приобретении SIM-карты предоставляется разовая скидка при оплате услуг домашней телефонии. В рамках акции все звонки со стационарных телефонов «Ростелекома» на мобильные телефоны «Ростелекома» – 0 рублей за минуту2.