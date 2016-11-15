Выборы закончены. Забудьте?

Любая социальная инициатива наших чиновников, активно подаваемая в СМИ, у простых россиян должна давно вызывать опаску и настороженность. К тому есть много обоснованных причин. Например.



На «первый – второй» рассчитались



В октябре 2013 года Минфин заслал в обе палаты нашего парламента «черную метку» о прекращении финансирования избранниками vip-залов в аэропортах.

Финансисты вдруг решили подсчитать, во сколько обходится комфортное прохождение предполетного досмотра депутатами и сенаторами в этих самых vip-залах. Калькуляторы обозначили цифру в 100 000 000 рублей.



В масштабах державы – пустяк



В пределах черной социальной дыры России – цифра ощутимая, сравнимая с регулярной недоплатой пенсий для 12 500 россиян (чтобы было понятнее, это население небольшого российского провинциального городка).



Отмену vip-залов с соответствующей сытной барной стойкой, удобным минивэном прямо к трапу бизнес-класса самолета и модельными стюардессами с походкой, похожей на амплитуду каравеллы во время качки, обставили торжественно: с трансляцией по TV, интервью кающихся депутатов и т.д.



Социальный наивняк хлопал в ладоши, более инфицированные человеческим цинизмом наблюдатели заключали пари: как быстро прихлопнется и эта лохотронная отдушина для народа. Более памятливые очевидцы приводили в пример и недавнее принародное сдирание с думских служебных автомобилей синих мигалок, прозванных «синяками», которые чудесным образом уже на следующий день снова красовались на своих прежних местах. Конечно, победили циники.



Даешь халяву!



На недавнем Совете Думы 10 ноября новому коллективу депутатов было торжественно объявлено, что с 1 января 2017 года они вновь будут пользоваться всеми прелестями залов официальных делегаций в аэропортах, т.е. тех самых vip-залов.



Правда, сообщивший об этой благостной перспективе спикер Госдумы г-н Володин, тут же остудил забурливших от радости коллег, напомнив, что блага эти будут действовать лишь во время официальных командировок или региональных депутатских недель (что, по сути, одно и то же. — «АН»).



Также некой чайной ложечкой дегтя в этой сладкой перспективе стало дополнительное сообщение о том, что халява вернется к избранникам лишь тогда, когда Госдума сможет сэкономить необходимую для оплаты vip-залов сумму за счет фонда оплаты труда самих депутатов и их свиты, а также сотрудников аппарата Думы.



Как можно сэкономить на фонде зарплат депутатов или их помощников, прописанном в бюджете, лично мне не очень понятно. Если только за счет депутатских отгулов за «свой счет» или сокращая количество каких-нибудь социально-второстепенных комитетов и прочих приблудных структур?



Впрочем, это уже задача экономистов, которые что-что, а сокращать и урезать деньги в России умеют лучше всего, даже в отсутствие выпавшего из обоймы их министра.



Кстати, одной из немаловажных причин вернуть депутатов на ковровые дорожки vip-залов стал тот факт, что, например, в 2014 году vip-ограничения депутатам Госдумы не коснулись … их коллег из Совета Федерации. Обидно …



Конечно, для восстановления «статус-кво» можно было отнять все привилегии и у сенаторов, нехай тоже трясутся в эконом-классе с нетрезвыми земляками, но …



Решили так, как решили!



Счастливых полетов, коллеги!

Читайте также:

Другие новости по теме «Общество»

Все новости дня