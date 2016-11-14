Россиян пугают ядовитыми посланиями от террористов

По соцсетям гуляет очередная пугающая история: в почтовые ящики якобы бросают пакеты с ядовитым веществом внутри. Россияне уже несколько дней пересылают друг другу предупреждающие сообщения и фото для убедительности.

В распространяемом тексте говорится, что в прозрачные пакеты вложены бумажки с цитатами из Корана. Открывать эти пакеты нельзя, потому что внутри салфетка, пропитанная ядовитым веществом. При обнаружении – звонить в полицию. Пишут, что есть пострадавшие: «муж одной девушки», знакомые знакомых, друзья друзей после вскрытия «послания» оказались на больничной койке. Авторы призывают распространять текст сообщения среди друзей и близких, что многие и делают.

Паника уже охватила Дальний Восток, юг и центральную часть страны. Ни правоохранительные органы, ни медики ни в одном из регионов информацию не подтвердили. Подобных случаев на территории России пока зафиксировано не было. Поэтому «Аргументы недели» призывают не паниковать, но в то же время быть аккуратными и внимательными.

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