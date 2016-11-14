Жителям Волгограда в почтовые ящики подбрасывают яд и выдержки из Корана

Жители Волгограда обеспокоены - в мессенджерах Viber и WhatsApp распространяют сообщения о том, что в почтовые ящики жилых домов города подкидывают подарочные свертки с ядом и выдержками из Корана.

Отмечается, что те любопытные, которые разворачивают "подарочек", незамедлительно отправляются в больницу с сильнейшим отравлением, вследствие чего пользователи мессенджеров призывают к бдительности, передает "Блокнот Волгограда". В настоящий момент официальных сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области сотрудники полиции задержали группу экстремистов, которая носила название "Октябрьский джамаат" (ее деятельность запрещена на территории региона). В ходе обысков у них нашли оружие и взрывчатку.