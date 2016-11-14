В понедельник, 14 ноября, на "Гагаринской" стартовой площадке космодрома Байконур установили ракету-носитель "Союз-ФГ", к которой пристыкован пилотируемый космический корабль "Союз МС-03".

В минувшее воскресенье специалисты завершили общую сборку ракеты космического назначения, пристыковав головной блок с ТПК "Союз МС-03" к третьей ступени ракеты-носителя, передает РИА "Новости". Предполагается, что она отправится на Международную космическую станцию (МКС) с Байконура уже 17 ноября.

На борту будет находиться экипаж, в составе которого космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, астронавт ESA Тома Песке, а также астронавт NASA Пегги Уитсон. Экспедиция планируется как довольно длительная.