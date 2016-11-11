В ЗАГСах составили рейтинг самых необычных имен детей

Сотрудники ЗАГСов не устают поражаться фантазии некоторых родителей, когда речь заходит о том, как назвать наследников. А в Подмосковье вообще составили рейтинг самых необычных зарегистрированных имен.

Среди мальчиков, пожалуй, самым экстравагантным, которое было зафиксировано сотрудниками ЗАГСа, стало имя Космос. Правда, остальные тоже не уступают в своей изощренности. Например, Алмаз. Часто родители называют своих сыновей в честь библейских персонажей, например, Ной или Моисей. А кому-то больше по душе герои сказок. Отсюда имя Добромир, сообщает rg.ru.

Не уступают в изобретательности и родители девочек. Здесь полет фантазии не знает границ. Начиная от времен и месяцев года (имена Весна или Июнь) и заканчивая планетами (имена Венера, Луна). Некоторые явно ностальгируют по прошлому, называя своих малышек, например, Зоря, Искра, Капитолина или Фекла. Особенно экстравагантными на фоне остальных кажутся имена Дурдона или Мелодия.