Иркутского депутата исключили из «Единой России» за гимнастику среди гробов

Серьезно поплатилась за гимнастику на рабочем месте директор муниципального предприятия "Бытовые и ритуальные услуги" в Иркутске. Во время обеденного перерыва Анастасия Мякина выполняла комплекс упражнений по приседанию среди гробов, памятников и венков.

Данную процедуру кто-то снял на видео и выложил в соцсети. После этого наряду с популярностью среди пользователей Сети, депутат получила и целый ряд проблем, сообщает tass.ru.

Ее коллеги посчитали, что такое поведение является аморальным и просто недопустимым. А потому было принято решение не только уволить Анастасию Мякину, но и исключить из партии "Единая России".