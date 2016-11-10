Депутатов начнут штрафовать за прогулы заседаний

Депутатов Госдумы будут штрафовать за прогулы пленарных заседаний. С таким решением согласились представители всех фракций. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты.

По словам Сергея Неверова, все депутаты понимают, что это работа и ее надо выполнять. Также он уточнил, что при этом будут учитываться некоторые нюансы. Так, штрафы не наложат, если есть уважительная причина. Например, болезнь, командировка или другое исполнение служебных обязанностей, сообщает rg.ru.

Отмечается, что депутатам не придется высиживать все заседание, чтобы избежать штрафа. Достаточно хотя бы один раз зарегистрироваться в зале пленарных заседаний.