Медведев: россиянам будут выдавать электронные больничные, что намного удобнее

Ряд важных заявлений сделал сегодня, 9 ноября, Дмитрий Медведев. На заседании правительства премьер уточнил, почему так важно перевести листок временной нетрудоспособности с бумажного на электронный носитель.

По словам премьера, оформление электронного больничного будет занимать меньше времени. К тому же это удобнее. Пациентам не придется оббивать пороги ряда кабинетов, сообщает samara.kp.ru.

Новшество уже опробовано в ряде регионов страны. Теперь оно будет введено во всей России. Что касается порядка выплат, то он останется прежним.

По электронному больничному можно будет получить пособие по беременности и родам. А историю всех своих листков временной нетрудоспособности, а также выплат по ним человек сможет отслеживать на едином портале госуслуг.

Также Дмитрий Медведев заявил, что отныне станет обязательной госрегистрация договоров пожизненной ренты жилья. По словам премьера, это поможет уберечь пожилых людей от мошенников.