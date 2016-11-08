Вечером во вторник, 8 ноября, в Администрации президента дали комментарий по поводу появления трех вертолетов рядом со станцией московского метро "Бауманская".

Выяснилось, что посадка вертолетов у станции метрополитена связана с перемещениями президента Российской Федерации Владимира Путина, передает портал "Газета.Ru", ссылаясь на данные администрации. Представители Министерства обороны отметили, что ведомство не имеет никакого отношения к данному инциденту.

Напомним, ранее в социальных сетях появились сообщения о летательных аппаратах со знаками управления делами президента у "Бауманской".