В Санкт-Петербурге чиновники начали своими руками убирать снег

В Приморском и Невском районах Санкт-Петербурга чиновники вышли на улицу, чтобы своими руками убрать снег.

В ночь на вторник, 8 ноября, в Северной столице выпало не менее двадцати сантиметров снега. Как сообщает сегодня портал FlashNord, главы администраций приняли решение о принудительном участии в уборке. В частности, в Невском районе Петербурга снег очистили неподалеку от роддома, поликлиники, а также рядом со станцией метро "Улица Дыбенко". В Приморском районе чиновникам пришлось расчищать тротуары.

К уборке внутриквартальных территорий города сейчас привлечены не менее семи тысяч дворников, а также около тысячи единиц техники.