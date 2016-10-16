В Башкирии выпал снег

В некоторых районах Башкирии уже началась зима - в социальных сетях то и дело появляются снимки заснеженных дорог и приусадебных участков.

Водителей предупреждают о том, что на дорогах надо быть осторожными, поскольку на трассе около Стерлитамака снег покрыл максимальную часть проезжей части. Всем, кто еще ездит на летней резине, рекомендуется не выезжать на данный участок трассы, передает ufa1.ru.

Температура воздуха в некоторых частях Башкирии опустилась уже до -2. Местные жители достали зимнюю одежду и полностью подготовились к холодам.

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