Бедным федеральным чиновникам повысят зарплаты более чем на треть

Правительство знает, кому действительно важно индексировать зарплаты. С января 2019 года у федеральных госслужащих они вырастут на 38% относительно средней, составляющей сейчас 99,9 тысяч рублей в месяц.

Таким образом, если верить Росстату, средняя зарплата госслужащих вырастет до 140 тысяч рублей, что должно помочь успешно преодолеть и инфляцию, и планируемое для остальных россиян повышение цен на вино, бензин и табак.

В пресс-службе правительства объясняют грядущую радость пунктом 13 плана мероприятий по реализации основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016−2018 годы. Надо отметить, разброс зарплат среди федеральных госслужащих довольно велик. Если в Росрезерве получают в среднем до 39,6 «скромных» тысяч рублей в месяц, то в тройке лидеров самых обеспеченных (официально), как администрация президента, аппарат правительства и Конституционный суд, уровень зарплат колеблется от 172 до почти 209 тысяч рублей. Пенсии, надо полагать, они получают соответствующие, вряд ли вызывающие вопросы в Минфине.

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