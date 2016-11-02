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Депутаты одобрили подорожание табака, вина и бензина

2 ноября 2016, 20:32 [ «АН-онлайн» ]

Депутаты одобрили подорожание табака, вина и бензина
Фото: pixabay.com

Похоже, депутаты решили восполнить дефицит бюджета повышением акцизов. И, прежде всего, решили наложить нелегкое бремя на любителей вредных привычек.

В результате жарких споров в первом чтении Госдума все же приняла повышение акцизов. Особенно сильно подорожает табачная продукция. В следующем году по сравнению с этим акцизы на нее вырастут на 26 процентов, а в течение следующих двух лет ставка будет подниматься до 10 процентов в год, сообщает rg.ru.
Также подорожают электронные сигареты. Их стоимость вырастет чуть ли не вдвое. Повышение цен стоит ожидать и на потребительский табак, как курительный, нюхательный и жевательный, так и кальянный. На эту продукцию ставка акциза поднимется более, чем в два раза.
Помимо этого было решено поднять акцизы на вина, произведенные без этилового спирта, а также топливный и нефтегазовый сектор.

 

 

 

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