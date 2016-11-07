СМИ: в “Единой России” потребовали от Поклонской прекратить активность в соцсетях

Наталья Поклонская, ранее занимавшая должность прокурора Крыма, не так давно начала свою работу в качестве депутата Государственной думы, но ее высказывания уже сделали ее одной из самых заметных политических фигур.

Однако, как сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники, близкие к руководству “Единой России” в Госдуме, активность депутата в социальных сетях вызвала не только широкий общественный резонанс, но и разногласия внутри фракции. По словам одного из собеседников издания, высказывания Поклонской бросают тень не только на профессиональные, но даже на интеллектуальные качества депутатов Госдумы нового созыва. В связи с этим экс-прокурору в ближайшее время будет рекомендовано воздержаться от медийной активности.