Поклонская приписала Суворову фразу Чацкого

«Служить хочу, да прислуживать тошно», - вспомнила цитату в радиоэфире депутат Госдумы Наталья Поклонская, добавив, что это слова российского полководца Суворова. И тем дала новый повод для насмешек в соцсетях.

Бывший генпрокурор Крыма уже отметилась странными поступками и высказываниями – то на «Бессмертный полк» с иконой выйдет, то запрос на проверку художественного фильма в прокуратуру отправит, то вдруг Ленина уравняет с Гитлером. Теперь приписала реальному генералиссимусу Суворову слова литературного персонажа Чацкого. Зато на уточнение ведущей эфира об авторстве не растерялась: «Значит, оба говорили».

Фраза не прошла незамеченной мимо блогосферы. Так, Алексей Навальный рекомендовал своим подписчикам посмотреть на депутата Госдумы, который «научит нас, как быть культурными и образованными людьми».

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