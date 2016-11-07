В Махачкале педагога, раздевшегося перед студентами, уволят

Странный инцидент произошел в Махачкале в государственном медицинском университете. Один из преподавателей прямо во время лекции начал… раздеваться.

Студенты, на глазах которых это произошло, были настолько шокированы, что стали выбегать из аудитории.

На данный момент не сообщается, что стало причиной такого поступка со стороны педагога. Однако уже стало известно, что за свою выходку он серьезно поплатился. Было принято решение об увольнении преподавателя, о чем рассказали в региональном министерстве образования и науки, сообщает ria.ru.

Также стало известно, что педагогу, возможно, предстоит пройти психиатрическую экспертизу.