Правительство понизило пенсионерам прожиточный минимум

Российский Минфин посчитал, что переплатит пенсионерам, если не понизит им минимум. Поэтому вместо 8803 рублей пенсионерам установлен «норматив» в 8540 рублей. Объяснение простое: инфляция оказалась ниже.

Бюджет, который верстался на 2016 год, учитывал инфляцию чуть большую, вот и получилось, что пенсионерам могло перепасть больше, чем можно дать, пишет «МК».

Поэтому российское правительство заложило прожиточный минимум пенсионера на 2017 год в размере 8540 рублей в месяц. Те пенсионеры, что выйдут на пенсию после 31 декабря 2016 года, будут жить «по-новому».

Прожиточный минимум пенсионера (ПМП) -это не просто некая «стоимость потребительской корзины», он рассчитывается по специальной схеме.

В этот минимум входят, помимо стоимости продуктов, и расценки на жилье, и расходы на транспорт, и прочие социальные льготы.

В Министерстве труда и соцзащиты подсчитали, что реальный ПМП во втором квартале текущего года не превысил 8171 рубля, то есть правительство переплатило пенсионерам порядка 30 млрд рублей из-за того, что прогнозы оказались выше реальной картины. Вот Минфин и решил ПМП снизить до 8540 рублей.

Сколько в конечном итоге будут получать пенсионеры, пока не ясно: региональные бюджеты еще сверстаны не везде, но во многих регионах ПМП так и останется на уровне федерального, будто и цены не выросли вовсе.

Специалисты говорят, что методику вычисления ПМП надо срочно менять, потому что происходящее с пенсионными выплатами – полная чушь…