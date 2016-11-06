В Москве объявлено штормовое предупреждение

Минувшая ночь во всем Центральном регионе России была самой холодной в этой осени, но погода только разминается. Вскоре центр России накроет метель и мокрый снег в сопровождении штормового ветра.

На 7 ноября метеорологи объявили в Московской области штормовое предупреждение и оранжевый (это предпоследний по шкале) уровень опасности, передает ТАСС.

Причина предупреждения – сильнейший снегопад и порывистый ветер до 17 м/с. В Гидрометцентре РФ предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях в связи с такой погодой. Что до снега, то объем осадков прогнозируется до 19 мм, а это свыше трети от месячной нормы. Гололед на трассах такая погода обеспечит прежде всего, поэтому особо осторожными просят быть автомобилистов. Кстати, видимость на дорогах из-за снегопада сократится в некоторых районах до 500 метров.

Такая непогода продержится вплоть до 8 ноября, сообщают синоптики. Терпеть непогоду придется не только московскому региону, но и жителям Тверской, Смоленской, Рязанской, Ивановской и Владимирской областей.