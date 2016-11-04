В День народного единства в московском районе Люблино состоялся "Русский марш".

Сотрудники столичной полиции насчитали 350 участников шествия, которое началось сегодня на улице Перерва в Москве, передает "Газета.Ru" данные пресс-службы главка МВД. Отмечается, что московские власти согласовали численность "Русского марша" до 10 тысяч человек.

Напомним, ранее стало известно, что столичная полиция приняла решение усилить меры безопасности на юго-востоке города, где должно было состояться шествие националистов.