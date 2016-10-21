В пятницу, 21 октября, в Москве был задержан один из организаторов "Русского марша" Дмитрий Демушкин.

Задержание произошло после того, как активист подал заявку на проведение в столице мероприятия. Как сообщил сам Демушкин порталу "Газета.Ru", его задержали и оперативно отвезли в Следственный комитет Москвы, однако к настоящему моменту ничего не предъявили.

Напомним, ранее сегодня Демушкин подал заявку на проведение шествия "Русский марш" 4 ноября в департамент региональной безопасности.