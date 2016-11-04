ОПРОС наших читателей: есть ли в России народное единство?

Сегодня в России отмечается самый молодой государственный праздник – День народного единства. По традиции, в Москве ему посвящено массовое шествие под названием «Мы едины». Подобные мероприятия запланированы и в других крупных городах страны.

Как следует из названия праздника, он должен продемонстрировать единство российского народа. Однако существует ли оно? Многочисленные общественные дискуссии, сопровождающие властные инициативы или события, связанные с увековечиванием памяти исторических деятелей (такие, как открытие мемориальной доски Маннергейму), заставляют в этом сомневаться.

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