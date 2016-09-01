Памятная доска Маннергейму будет снята

Мемориальная доска финскому маршалу Маннергейму будет демонтирована. Выступающее ответчиком правительство Санкт-Петербурга в ходе предварительного заседания суда признало свою ошибку и готово её исправить.

Доска на Захарьевской улице города торжественно открыта в июне этого года при участии министра культуры Владимира Мединского, а также бывших главы администрации Президента России Сергея Иванова и председателя ЦИК Владимира Чурова. Последний во время акции даже перекрестился на изображение маршала, виновного в смертоносной блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В целом акт установки памятника подвергся жесткой критике общественности, а сама доска была неоднократно залита краской и укрыта от актов вандализма «благодарных» горожан.

Как сообщает источник, в ходе предварительного заседания 25 августа судья несколько раз спрашивала представителя правительства СПб, и тот признал, что установка доски противоречит нормативным актам. Более того, выяснилось, что комитет по культуре Петербурга получил акт о незаконности установки и необходимости демонтажа памятной доски, не входящей в официальный перечень объектов. Несмотря на это, истец П.А. Кузнецов не хочет отказываться от иска во избежание подобных ситуаций, и 14 сентября Смольнинский районный суд приступит к слушанью дела.



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