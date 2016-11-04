Два российских разработчика подали в суд на Google

Похоже, корпорации Google предстоят судебные тяжбы с двумя разработчиками из России. Как утверждают Виталий Пилкин и Владимир Мирошниченко, в сервисах компании появились функции, которые создали они.

По словам россиян, они запатентовали свои изобретения еще в 2011 году. А потом предложили корпорации, но та не обратила на них внимание. Позднее же идеи россиян появились в продуктах Google Maps и Google+. Разработчики решили отстаивать свои права и подали на компанию в суд, сообщает life.ru.

Как стало известно, одна из идей россиян состоит в том, что пользователь может подняться над любой точкой карты и посмотреть на нее сверху. А вторая заключается в возможности создавать почтовую рассылку, даже не зная электронных адресов.