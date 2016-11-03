Подсчитана доступность мобильной связи в регионах России

Мобильная связь подорожала в среднем на треть. По подсчётам аналитиков, если полгода назад в России было 49 регионов со средними по стоимости тарифными пакетами, то сейчас осталось всего 17.

При анализе учитывались наиболее доступные, по мнению специалистов, тарифные планы: 1 Гб мобильного интернета и голосовые звонки. Рассматривали предложения основных операторов – МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 – в 80 регионах России, затем высчитывали индекс в соотношении со средним доходом населения. В «Мегафоне», кстати, к такой методике отнеслись скептически, но лучшей не предложили. По мнению руководителя Content Review Сергея Половникова, она логична, поскольку доступность выбираемых тарифных планов прямо связана с благосостоянием населения, и обычно меняется их наполнение, а не стоимость. И это безотносительно устойчивости самой по себе связи на территориях.

В результате анализа, самой доступной оказалась мобильная связь в Республике Саха (Якутии), Тюменской, Иркутской и Сахалинской областях и даже в Москве. Ниже в порядке снижения доступности оказались Санкт-Петербург (14 место), Московская и Свердловская области, Татарстан, Челябинская, Самарская, Нижегородская и Новосибирская (67 место) области. Наименьшая доступность мобильной связи для населения оказалась в Брянской области, Дагестане, Волгоградской, Саратовской и Кировской областях. При этом самая дорогая связь в рублёвом выражении на Чукотке, в Хабаровском и Камчатском краях, в Волгограде и Магадане.

Читайте также:

Мобильная связь в России может стать бесплатной

Россия хочет договориться с Турцией о снижении телефонных тарифов